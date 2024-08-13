"Интересный вопрос. Каждые полгода обо мне есть новости, связанные с переходом куда?то. Поэтому я отвечу как всегда: все вопросы к Алексею Анатольевичу Рыскину", - цитирует слова Глебова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялась информация, что в подписании 24-летнего полузащитника "Ростова" заинтересованы московские "Спартак" и ЦСКА. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с "Ростовом", за который он выступает с января 2019 года, рассчитано до 30 июня 2028 года.
Капитан "Ростова" Глебов ответил, у кого можно узнать о его переходе в другой клуб
Капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал, что знает об интересе к нему московских "Спартака" и ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"