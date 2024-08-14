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Бушманов: Сергеев себя в "Зените" неплохо проявляет, но выходя на замену. Думаю, ему хочется больше играть

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Бывший российский футболист Евгений Бушманов поделился мнением о будущем нападающего "Зенита" Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"
"Для Сергеева будет хорошо, если он вернётся в те же "Крылья". Понятно, что "Зенит" - статусная и сильная команда. Да и Сергеев себя там неплохо проявляет, но выходя на замену. Думаю, ему хочется больше играть. В "Крыльях" у него такая возможность появится", - сказал Бушманов.

Ранее в СМИ писали о том, что ЦСКА намерен купить у "Зенита" нападающего Сергеева, армейцы запросили информацию у петербургского клуба о возможной покупке 29-летнего форварда. Действующее трудовое соглашение Ивана с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2025 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Сергеев принял участие в одной игре.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Евгений Бушманов Иван Сергеев Российские трансферы
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