"Андрей не боится приехать в Россию, он готов. Но все сейчас зависит от "Лилля": если они скажут, что готовы продать его, то я буду искать ему новую команду. Я готов выслушать все предложения, в том числе и из России", - цитирует агента "РБ Спорт".
Нападающий Андрей Илич перешел во французский "Лилль" этой зимой из норвежского клуба "Волеренга" за 3,75 миллионов евро. Форвард провел за норвежский клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Илич интересен московскому ЦСКА и "Краснодару".
Агент Илича: Андрей не боится приехать в Россию, он готов
Футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы нападающего "Лилля" Андрея Илича, заявил, что его клиент готов перейти в российский клуб.
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