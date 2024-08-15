Metaratings: защитник "Ференцвароша" Абена перед переходом в "Спартак" прошел медосмотр

По информации СМИ, центральный защитник "Ференцвароша" Миенти Абена перед переходом в московский " Спартак " прошел медосмотр.

Фото: IMAGO

Сообщается, что в ближайшее время московский клуб подпишет контракт с 29-летним защитником сборной Суринама. Ранее появилась информация, что Абена вечером 14 августа вылетел из Будапешта в Москву.



По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1 млн евро. Его контракт с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.



"Ференцварош" купил центрального защитника в январе 2023 г. у братиславского "Слована" за 400 тыс. евро. За это время Абена сыграл за клуб из Будапешта 39 матчей (в среднем, 66,5 мин. за игру), забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.