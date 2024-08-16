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Агент Леона Классена назвал причину, по которой игрок покинул "Спартак"

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Футбольный агент Себастьян Кронестер, представляющий интересы экс-игрока московского "Спартака" Леона Классена, рассказал о причине, по который его клиент покинул клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы ушли из "Спартака", потому что были недовольны игровым временем", - цитирует слова агента Sport24.

Напомним, что Леон Классен покинул клуб в конце июня, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. За "Спартак" футболист провел 32 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ранее выступал за такие клубы как "Тироль" и "Мюнхен 1860".

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