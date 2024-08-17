Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
17:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
19:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
СКА-ХабаровскНе начат
Арсенал Тула
19:00
АланияНе начат
Торпедо
19:24
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Арсенал
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Ньюкасл
17:00
СаутгемптонНе начат
Эвертон
17:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
17:00
БорнмутНе начат
Вест Хэм
19:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:00
ЛеганесНе начат
Валенсия
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
19:30
ИнтерНе начат
Парма
19:30
ФиорентинаНе начат
Милан
21:45
ТориноНе начат
Эмполи
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
18:00
МарсельНе начат
Реймс
20:00
ЛилльНе начат
Монако
22:00
Сент-ЭтьенНе начат

Суперкубок Германии

Байер
21:30
ШтутгартНе начат

Наумов: Джикия точно не хуже Абены. Этот трансфер не очень удачный для красно-белых

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о трансфере защитника Миенти Абены в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартаку" нужен был центральный защитник. Слышал мнение Черчесова по Абене. Он не очень хорошо отзывался об игре этого футболиста. "Ференцварош" — не тот клуб, где надо брать игроков. Бабич и Чернов неплохо выглядят в "Спартаке". Джикия точно не хуже Абены. Этот трансфер не очень удачный для красно-белых", - цитирует Наумова "РБ Спорт".

Вчера, 16-го августа, московский "Спартак" объявил о переходе центрального защитника Миенти Абены из венгерского "Ференцвароша". Сообщалось, что красно-белые заплатили за 29-летнего игрока 1,2 миллионов евро, суринамец подписал контракт с клубом до лета 2026 года.

Напомним, что центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне Джикия провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями.

После 4-х сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 очков.

Николай Наумов Спартак Георгий Джикия Миенти Абена Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится