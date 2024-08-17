"Спартаку" нужен был центральный защитник. Слышал мнение Черчесова по Абене. Он не очень хорошо отзывался об игре этого футболиста. "Ференцварош" — не тот клуб, где надо брать игроков. Бабич и Чернов неплохо выглядят в "Спартаке". Джикия точно не хуже Абены. Этот трансфер не очень удачный для красно-белых", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
Вчера, 16-го августа, московский "Спартак" объявил о переходе центрального защитника Миенти Абены из венгерского "Ференцвароша". Сообщалось, что красно-белые заплатили за 29-летнего игрока 1,2 миллионов евро, суринамец подписал контракт с клубом до лета 2026 года.
Напомним, что центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне Джикия провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями.
После 4-х сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 очков.
Наумов: Джикия точно не хуже Абены. Этот трансфер не очень удачный для красно-белых
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о трансфере защитника Миенти Абены в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"