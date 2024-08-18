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Гендиректор "Химок": Бакаев пропускает игру с "Зенитом" по причине недомогания

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Генеральный директор "Химок" Николай Оленев рассказал, почему Зелихман Бакаев не сможет принять участие в матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки"
"В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь", - сказал Оленев.

Петербургский "Зенит" отдал Бакаева в аренду подмосковным "Химкам" до конца текущего сезона, его контракт с петербургским клубом истекает 30 июня 2025 года. Главный тренер красно-черных Франк Артига ответил на вопрос журналиста, почему Бакаева не включили в заявку на игру.

Источник: "Спорт Экспресс"

Зелимхан Бакаев Химки
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