"В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь", - сказал Оленев.
Петербургский "Зенит" отдал Бакаева в аренду подмосковным "Химкам" до конца текущего сезона, его контракт с петербургским клубом истекает 30 июня 2025 года. Главный тренер красно-черных Франк Артига ответил на вопрос журналиста, почему Бакаева не включили в заявку на игру.
Источник: "Спорт Экспресс"
Гендиректор "Химок": Бакаев пропускает игру с "Зенитом" по причине недомогания
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев рассказал, почему Зелихман Бакаев не сможет принять участие в матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки"