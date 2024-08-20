"Это "Спартак" - здесь всегда есть конкуренция, напряжение и давление на игроков. Это нормально. Мне нужно просто продолжать делать то, что умею", - сказал Угальде.
Напомним, Александра Соболева отстранили от тренировок с первой команды. В этом сезоне российский форвард сыграл только в одном матче, в 1-м туре с "Оренбургом" (0:2). Официально о причинах такого решения не разглашалось. В СМИ со ссылкой на источники сообщали, что игрока отстранили после того, как Александр честно поговорил с главным тренером Деяном Станковичем. Как признался футболист, его мысли заняты трансфером в "Зенит", что сказывается на игру.
Всё лето в прессе писали о переходе Соболева в петербургский клуб, но трансфер на данный момент не состоялся. По последней инсайдерской информации, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер не принял решение по нападающему.
В текущем розыгрыше российского чемпионата Угальде открыл счет забитым мячам в РПЛ после голевой засухи во второй части прошлого сезона. За шесть матчей в лиге и Кубке Росси костариканский форвард забил пять голов и сделал одну голевую передачу.
Источник: Sport24
Угальде - об отстранении Соболева: это "Спартак" - здесь всегда есть конкуренция
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде поделился, как на него сказалось отстранение другого нападающего красно-белых Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"