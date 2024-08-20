"Это зависит от него. Если Георгий изъявит желание, то он будет у нас в Махачкале. Я сказал ему, что если у него вдруг не сложится с более серьезными клубами, мы его ждем. Он мне на это ответил: "Если я не пойду в серьезный клуб, то пойду только к вам". Георгий в этом плане глубокий мужик. Он помнит всё хорошее, что для него делается", - сказал Гаджиев.
Напомним, что центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне Джикия провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. В настоящее время 30-летний футболист находится в статусе свободного агента. Георгий выступал за московский клуб с 2017 года, за это время центральный защитник провел 215 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач.
Источник: Sport24
Президент "Динамо Махачкала": Джикия мне сказал: "Если я не пойду в серьезный клуб, то пойду только к вам"
Президент "Динамо Махачкала" Гаджи Гаджиев рассказал об условиях, при которых защитник Георгий Джикия присоединится к махачкалинской команде.
Фото: ФК "Спартак"