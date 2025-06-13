«Болельщикам могу сказать только одно - в каждом матче команда будет пытаться выигрывать, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет. Результат в футболе часто зависит от многих факторов, не только от этого. Мне кажется, что для болельщика важно, когда футболисты за клуб, в котором они играют, готовы жизнь отдать. Наверное, эти слова слишком красивые, но то, что это должно быть, - 100%», - приводит слова Карпина пресс-служба «Динамо».
Напомним, что соглашение с Карпиным рассчитано до 30 июня 2028 года.
В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» набрало 56 баллов.
Стоит добавить, что чемпионат выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
Карпин: в каждом матче "Динамо" будет пытаться выигрывать, будет умирать
Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин обратился к болельщикам московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"