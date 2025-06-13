«В свои 17 лет он демонстрирует большую зрелость. Ямаль ставит перед собой эти вызовы, и, как болельщик «Барселоны», я очень рад видеть, как он растет.
Он должен продолжать получать удовольствие, набираться опыта и совершенствоваться в тех областях, которые ему еще нужно улучшить. Он футболист, который знаменует собой эпоху и делает разницу», - цитирует Суареса Marca.
В минувшем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 55 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забив 18 голов, а также на счету испанца 21 результативная передача.
Вместе с клубом полузащитник выиграл три трофея - чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
Суарес - о Ямале: он знаменует собой эпоху
Форвард «Интер Майами» Луис Суарес высказался о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале.
Фото: ФК "Барселона"