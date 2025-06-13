Суарес - о Ямале: он знаменует собой эпоху

Форвард «Интер Майами» Луис Суарес высказался о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале.

Фото: ФК "Барселона"

«В свои 17 лет он демонстрирует большую зрелость. Ямаль ставит перед собой эти вызовы, и, как болельщик «Барселоны», я очень рад видеть, как он растет.



Он должен продолжать получать удовольствие, набираться опыта и совершенствоваться в тех областях, которые ему еще нужно улучшить. Он футболист, который знаменует собой эпоху и делает разницу», - цитирует Суареса Marca.



В минувшем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 55 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забив 18 голов, а также на счету испанца 21 результативная передача.



Вместе с клубом полузащитник выиграл три трофея - чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

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Интер Майами