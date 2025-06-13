«Мне кажется, что Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. То есть Дзюба может при соответствующих требованиях к себе и при отсутствии травм одним сезоном не ограничиться. Я думаю, что его может хватить на два-три года», - сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне 36-летний Дзюба сыграл за «Акрон» во всех турнирах 24 игры, забив десять голов. Также на счету нападающего пять результативных передач.
Контракт Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го года.
По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 баллов.
Губерниев: Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть
Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, до какого возраста сможет играть нападающий «Акрона» Артём Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"