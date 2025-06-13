Губерниев: Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, до какого возраста сможет играть нападающий «Акрона» Артём Дзюба.

Фото: ФК "Акрон"
«Мне кажется, что Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. То есть Дзюба может при соответствующих требованиях к себе и при отсутствии травм одним сезоном не ограничиться. Я думаю, что его может хватить на два-три года», - сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 36-летний Дзюба сыграл за «Акрон» во всех турнирах 24 игры, забив десять голов. Также на счету нападающего пять результативных передач.

Контракт Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го года.

По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 баллов.

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