"Антон Заболотный – хороший футболист. Он может помочь "Спартаку". Такого форварда не хватает команде", – приводит слова Камоцци Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" ведет переговоры с нападающим Антоном Заболотным. В сезоне-2024/25 форвард в составе подмосковных "Химок" принял участие в 31 официальном матче, забил 6 голов, отдал 6 голевых передач, получил 6 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 700 тысяч евро.
Камоцци: "Спартаку" не хватает такого форварда, как Заболотный
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, отреагировал на информацию о возможном переходе в команду красно-белых форварда Антона Заболотного.
Фото: ФК "Химки"