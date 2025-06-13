Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил список ста лучших команд мира с наибольшим количеством подписчиков в главных социальных сетях.
Число подписчиков «Зенита» в пяти соцсетях составляет 10,4 млн. Стоит отметить, что сине-бело-голубые являются единственным клубом из России в данном рейтинге.
Первое место занял мадридский «Реал» (473,7 млн). На второй позиции расположилась «Барселона» (427,4 млн), а на третьей - «Манчестер Юнайтед» (233,6 млн).
Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 баллов.
«Зенит» попал в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях
«Зенит» из Санкт-Петербурга занял 68-ю позицию в рейтинге самых популярных клубов мира в соцсетях.
Фото: ФК "Зенит"