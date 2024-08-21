- Мы, конечно, обеспокоены тем, что происходит, если команда проигрывает и не набирает очков. Видно, что команда физически не готова. Можно много говорить о всяческих перипетиях условий нашей работы, это тяжело назвать работой. Но, опять же, физически команда не готова на 100 процентов, чтобы составлять конкуренцию хоть кому-нибудь. На данный момент.
На старте нового сезона российской Премьер-лиги "Факел" набрал одно очко в 5 сыгранных матчах и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. Воронежцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью, имея разницу забитых и пропущенных мячей -9 (1:10).
Напомним, 13 августа "Факел" объявил о возвращении в клуб главного тренера Дмитрия Пятибратова, который руководил командой с сентября 2022-го по апрель 2023 года. Специалист сменил на этом посту Игоря Черевченко.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Факела": физически команда не готова на 100 процентов, чтобы составлять конкуренцию хоть кому-нибудь
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе раскритиковал команду за недостаточную физическую подготовку.
Фото: Чемпионат.com