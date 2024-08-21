"Безусловно, ставить крест на европейской карьере Захаряна нельзя. Вообще не обсуждается. Он должен играть там еще лет 10-12", - приводит слова Лички "РБ Спорт".
Арсен Захарян перебрался в испанский "Реал Сосьедад" из "Динамо" в августе прошлого года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В своем первом сезоне в Европе Захарян принял участие в 40-ка матчах во всех турнирах, в том числе 5 раз появлялся на поле в матчах Лиги Чемпионов.
На счету Захаряна 1 забитый гол и 2 результативные передачи в Ла Лиге. Сейчас 21-летний полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы и пропускает стартовый отрезок сезона.
Главный тренер "Динамо" Личка: Захарян должен играть в Европе еще лет 10-12, вообще не обсуждается
Наставник "Динамо " Марцел Личка высказался о европейской карьере полузащитника сборной России Арсена Захаряна.
Фото: официальный сайт "Динамо"