По судейству в целом в РПЛ вопросов возникает просто миллион. При этом Павел Каманцев всем представителям премьер-лиги отправил сообщение такое в прямом эфире, что, мол, ведите себя более достойно. Да все будут вести себя достойно, если вы не будете дурака валять. А то у вас одно и то же нарушение трактуется так, штрафные трактуются так. Но вот прямо диву даешься. Само судейство дискредитирует себя", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги несколько судейских решений вызывали споры в отечественном футбольном сообществе. Так, в 5-м туре РПЛ в центре внимания оказалось судейство Владислава Безбородова в матче "Ростов" - "Оренбург", которое после игры в нецензурной форме было раскритиковано спортивным директором оренбуржцев Дмитрием Андреевым. Кроме того, в конце матча "Акрон" - "Рубин" арбитры больше шести минут просматривали эпизод со взятием ворот на предмет возможного положения игрока атаки вне игры.
Радимов - судьям РПЛ: перестаньте валять дурака
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов подверг критике судейство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press