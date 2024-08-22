Ранее в СМИ писали, что "быки" предлагали за 27-летнего конголезца 7,5 миллиона евро. По информации источника, краснодарский клуб вернулся с новым предложением, увеличив его еще на полмиллиона.
Элиа выступает за швейцарскую команду с 2020 года, в прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 9 голевых передач в 44 матчах.
Контракт футболиста с его нынешним клубом действует до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Источник: Four-Four-Two
"Краснодар" увеличил предложение по трансферу форварда "Янг Бойз" Элиа до 8 млн евро
"Краснодар" увеличил трансферное предложение до 8 миллионов евро за нападающего "Янг Бойз" Мешака Элиа.
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