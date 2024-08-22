"Есть тенденция к определенному улучшению. Но есть и небольшой вопросик, который беспокоит. Постоянно консультируемся с нашим медицинским штабом и с теми клиниками, с которыми мы сотрудничаем. Решения принимаем, исходя из ощущений игрока и возможных рисков, которые могут повлиять на более быстрое восстановление", - сказал Семак.
Вендел получил травму в матче 4-го тура против московского "Динамо" после столкновения с полузащитником Хорхе Карраскалем. По информации источника, бразильский полузащитник "Зенита" пропустит около 40 дней, у него диагностировали растяжение связок колена. Вендел в шести матчах сделал 8 голевых передач и забил один гол, бразилец не сможет помочь своей команде в матче 6-го тура с московским "Спартаком", который пройдет 24 августа на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Также эту игру пропустит лучший бомбардир сине-бело-голубых Максим Глушенков.
Источник: "Матч ТВ"
Семак - о Венделе: есть тенденция к улучшению, но есть и небольшой вопросик, который беспокоит
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал восстановление травмированного бразильского полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"