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Угаров: в матче "Зенита" и "Спартака" будет закрытый футбол, никто не захочет терять очки, и в итоге сыграют вничью

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Бывший футболист "Зенита" Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, в этом матче будет закрытый футбол, никто не захочет терять очки, и в итоге сыграют вничью. К тому же "Зенит" сейчас находится не в самой лучшей ситуации – команда потеряла двух ключевых игроков основного состава, так что ничья будет хорошим результатом и для петербуржцев, и для "Спартака", - сказал Угаров.

В эту субботу, 24 августа, "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак", матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Сине-бело-голубые подходят к этой игре, имея потери в основном составе, точно не сможет принять участие лучший бомбардир команды Максим Глушенков, который недавно перенес операцию после перелома лучевой кости руки. Ранее сообщалось, что с красно-белыми не смогут сыграть также бразильцы Педро и Вендел, однако оба участвовали в открытой тренировке.

Московский "Спартак" в последних пяти матчах лиги и Кубка не пропустил ни одного мяча, чего не было с 1998 года. В настоящее время команда Деяна Станковича набрала 10 очков и занимает четвертое место в таблице, отставая от лидера "Зенита" на три балла.

Источник: "РБ Спорт"

Денис Угаров Зенит Спартак
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