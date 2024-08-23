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"Ростов" оштрафован КДК РФС на 350 тысяч рублей за инцидент со спортдиром "Оренбурга" Андреевым

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"Ростов" оштрафован КДК РФС на 350 тысяч рублей.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы рассматривали вопрос: необеспечение безопасности на матче между "Ростовом" и "Оренбургом". По данному матчу два состава дисциплинарного нарушения, вопрос Андреева мы не рассматривали, поскольку он не подпадает под юрисдикцию КДК. Санкция: за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать "Ростов" на 350 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".

В 5-м туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:2. После матча спортивный директор команды гостей Дмитрий Андреев в подтрибунном помещении ждал бригаду арбитров и нецензурно выражался насчет судейства.

После 5-ти сыгранных туров оренбуржцы занимают 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 5-ю очками в своем активе, команда Валерия Карпина располагается на 6-й строчке с 8-ю очками. В 6-м туре чемпионата России "Оренбург" сыграет на выезде c "Факелом", а "Ростов" с московским "Локомотивом".

Ростов Оренбург Дмитрий Андреев
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