"Я не знаю, что это за футболист, но порой от неизбалованных игроков бывает много пользы. Будем ждать от него помощи, что он поможет Тюкавину быстрее прийти в себя", - цитирует Силкина "СЭ".
Сегодня, 23-го августа, московское "Динамо" объявило о трансфере нападающего Мехди Маухуба. В прошлом сезоне форвард отметился 9-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 24-х матчах за "Раджа Касабланка" во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 600 тысяч евро, нападающий подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.
Силкин - о Маухубе: порой от неизбалованных игроков бывает много пользы
Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о трансфере Мехди Маухуба.
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