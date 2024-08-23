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Силкин - о Маухубе: порой от неизбалованных игроков бывает много пользы

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Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о трансфере Мехди Маухуба.
Фото: GETTY IMAGES
"Я не знаю, что это за футболист, но порой от неизбалованных игроков бывает много пользы. Будем ждать от него помощи, что он поможет Тюкавину быстрее прийти в себя", - цитирует Силкина "СЭ".

Сегодня, 23-го августа, московское "Динамо" объявило о трансфере нападающего Мехди Маухуба. В прошлом сезоне форвард отметился 9-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 24-х матчах за "Раджа Касабланка" во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 600 тысяч евро, нападающий подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.

Сергей Силкин Динамо Мехди Маухуб
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