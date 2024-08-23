Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
15:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
СпартакНе начат
Факел
17:30
ОренбургНе начат
Ахмат
20:00
ХимкиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
16:00
АланияНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
14:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Манчестер Сити
17:00
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
17:00
ЭвертонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
17:00
ЛестерНе начат
Саутгемптон
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
МальоркаНе начат
Барселона
20:00
АтлетикНе начат
Хетафе
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
ЛациоНе начат
Парма
19:30
МиланНе начат
Монца
21:45
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
16:30
БохумНе начат
Майнц
16:30
УнионНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХольштайнНе начат
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
18:00
МонакоНе начат
Лилль
20:00
АнжеНе начат
Сент-Этьен
22:00
ГаврНе начат

Булыкин - о матче "Зенит" - "Спартак": ничья устроит обе команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями относительно матча 6-го тура РПЛ сезона-2024/25 "Зенит" - "Спартак".
Фото: Олег Бухарев / ТАСС
"В таких матчах трудно назвать фаворита. "Зенит" — действующий чемпион, а "Спартак" в хорошей форме. Разгром вряд ли случится, а вот ничья устроит обе команды: "Зенит" без лидеров, "Спартак" на выезде. Несмотря на это, я думаю, что кто-то переломит ход игры и добудет победу. У команды равные шансы это сделать", - приводит слова Булыкина Sport24.

"Зенит" и "Спартак" встретятся друг с другом 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 17:30. На данный момент петербургский "Зенит", набрав 13 очков (4 победы и 1 ничья), возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Московский "Спартак", набрав 10 очков (3 победы, 1 ничья, 1 поражение), занимает четвёртое место.

Зенит Дмитрий Булыкин Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится