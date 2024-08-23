"В таких матчах трудно назвать фаворита. "Зенит" — действующий чемпион, а "Спартак" в хорошей форме. Разгром вряд ли случится, а вот ничья устроит обе команды: "Зенит" без лидеров, "Спартак" на выезде. Несмотря на это, я думаю, что кто-то переломит ход игры и добудет победу. У команды равные шансы это сделать", - приводит слова Булыкина Sport24.
"Зенит" и "Спартак" встретятся друг с другом 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 17:30. На данный момент петербургский "Зенит", набрав 13 очков (4 победы и 1 ничья), возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Московский "Спартак", набрав 10 очков (3 победы, 1 ничья, 1 поражение), занимает четвёртое место.
Булыкин - о матче "Зенит" - "Спартак": ничья устроит обе команды
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями относительно матча 6-го тура РПЛ сезона-2024/25 "Зенит" - "Спартак".
Фото: Олег Бухарев / ТАСС