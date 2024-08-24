Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Зенит
17:30
СпартакНе начат
Факел
17:30
ОренбургНе начат
Ахмат
20:00
ХимкиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
16:00
АланияНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
1 - 0 1 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Манчестер Сити
17:00
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
17:00
ЭвертонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
17:00
ЛестерНе начат
Саутгемптон
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
МальоркаНе начат
Барселона
20:00
АтлетикНе начат
Хетафе
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
ЛациоНе начат
Парма
19:30
МиланНе начат
Монца
21:45
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
16:30
БохумНе начат
Майнц
16:30
УнионНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХольштайнНе начат
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
18:00
МонакоНе начат
Лилль
20:00
АнжеНе начат
Сент-Этьен
22:00
ГаврНе начат

Полузащитник "Рубина" Иванов: не знаем, выйдет ли на поле Вендел со "Спартаком", может, какая-то замануха от "Зенита"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
"Прогнозы? Если быть объективным, будь у "Зенита" оптимальный состав, то вопросов бы не возникало. А тут мы даже не знаем, выйдет ли на поле Вендел, – говорят, что он не сыграет, хотя вчера я ещё видел, что он на предыгровой тренировался. Может, какая-то замануха от "Зенита" (смеётся)", - цитирует Иванова Metaratings.

Сегодня, 24-го августа, петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак" в 6-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После 5-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю очками, красно-белые располагаются на 4-й строчке и имеют на три очка меньше.

Сообщалось, что из-за травм игру со "Спартаком" могут пропустить следующие игроки "Зенита": Максим Глушенков, Вендел, Педро, Родригао и Ильзат Ахметов. Сообщалось, что нападающий Глушенков перенес операцию на руке после травмы, полученной в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).

Олег Иванов Зенит Спартак Маркус Вендел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится