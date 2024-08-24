"Прогнозы? Если быть объективным, будь у "Зенита" оптимальный состав, то вопросов бы не возникало. А тут мы даже не знаем, выйдет ли на поле Вендел, – говорят, что он не сыграет, хотя вчера я ещё видел, что он на предыгровой тренировался. Может, какая-то замануха от "Зенита" (смеётся)", - цитирует Иванова Metaratings.
Сегодня, 24-го августа, петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак" в 6-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После 5-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю очками, красно-белые располагаются на 4-й строчке и имеют на три очка меньше.
Сообщалось, что из-за травм игру со "Спартаком" могут пропустить следующие игроки "Зенита": Максим Глушенков, Вендел, Педро, Родригао и Ильзат Ахметов. Сообщалось, что нападающий Глушенков перенес операцию на руке после травмы, полученной в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).
Полузащитник "Рубина" Иванов: не знаем, выйдет ли на поле Вендел со "Спартаком", может, какая-то замануха от "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"