"Возвращение Самуэля в Россию? Это возможно, но его приоритет – только "Спартак", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер французского "Марселя" не рассчитывает на центрального защитника Самюэля Жиго. Ранее французский игрок выступал за московский "Спартак", Жиго провел за красно-белых во всех турнирах 110 матчей и отметился 10-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 9 миллионов евро.
Агент: возвращение Жиго в Россию? Его приоритет - только "Спартак"
Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника "Марселя" Самюэля Жиго, высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Спартак"