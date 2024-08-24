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Агент: возвращение Жиго в Россию? Его приоритет - только "Спартак"

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Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника "Марселя" Самюэля Жиго, высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Возвращение Самуэля в Россию? Это возможно, но его приоритет – только "Спартак", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер французского "Марселя" не рассчитывает на центрального защитника Самюэля Жиго. Ранее французский игрок выступал за московский "Спартак", Жиго провел за красно-белых во всех турнирах 110 матчей и отметился 10-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 9 миллионов евро.

Спартак Самюэль Жиго
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