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Полузащитник "Рубина" Кабутов: хотим быть выше, чем в прошлом сезоне, это как минимум

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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Кабутов рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Рубин"
"Хотим быть выше, чем в прошлом сезоне, это как минимум. Там посмотрим. Не хочу сейчас говорить о каких-то высоких местах, а потом вдруг этого не произойдет… Это будет неправильно", - цитирует Кабутова "Матч ТВ".

После 6-ти сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 10 набранных очков. Вчера, 23-го августа, команда Рашида Рахимова одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0 в матче 6-го тура чемпионата России.

По итогам прошлого сезона казанский клуб расположился на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30-ти встречах 42 очка.

Рубин Дмитрий Кабутов
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