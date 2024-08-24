"Хотим быть выше, чем в прошлом сезоне, это как минимум. Там посмотрим. Не хочу сейчас говорить о каких-то высоких местах, а потом вдруг этого не произойдет… Это будет неправильно", - цитирует Кабутова "Матч ТВ".
После 6-ти сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 10 набранных очков. Вчера, 23-го августа, команда Рашида Рахимова одержала победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0 в матче 6-го тура чемпионата России.
По итогам прошлого сезона казанский клуб расположился на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30-ти встречах 42 очка.
Полузащитник "Рубина" Кабутов: хотим быть выше, чем в прошлом сезоне, это как минимум
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Кабутов рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Рубин"