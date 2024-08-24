Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
4 - 0 4 0
АкронЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ахмат
3 - 3 3 3
ХимкиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Манчестер Сити
4 - 1 4 1
ИпсвичЗавершен
Тоттенхэм
4 - 0 4 0
ЭвертонЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 2 0 2
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
2 - 1 2 1
ЛестерЗавершен
Саутгемптон
0 - 1 0 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Астон Вилла
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АтлетикЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Эспаньол
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
2 - 1 2 1
ЛациоЗавершен
Парма
2 - 1 2 1
МиланЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Интер
1 - 0 1 0
Лечче1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
БохумЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
УнионЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хоффенхайм
3 - 2 3 2
ХольштайнЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
0 - 2 0 2
МонакоЗавершен
Лилль
2 - 0 2 0
АнжеЗавершен
Сент-Этьен
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм

Семак: выводы ЭСК - это отдельный вид искусства

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о решениях экспертно?судейской комиссия при президенте РФС.
Фото: "Матч ТВ"
- Конечно, мне непонятно. Если игрок хватает руками Клаудиньо на нашей части поля, то это желтая карточка. Если игрок специально хватает мяч руками, то это не желтая карточка. Я не буду комментировать. Много мелких решений, которые было сложно понять. Выводы ЭСК — это отдельный вид искусства, которые можно пересматривать бесконечно, при этом ничего не понимая.

Сегодня, 24 августа, состоялась встреча в рамках шестого тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и столичным "Спартаком". Матч, который проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, завершился вничью со счетом 0:0. Команда Сергея Семака с 62-й минуты играла в меньшинстве. Главный арбитр Виталий Мешков удалил защитника сине-бело-голубых Страхиню Эраковича, получившего две желтые карточки за шесть минут.

На данный момент "Зенит" единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отрыв от "Динамо" и "Локомотива" составляет два очка.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Семак Зенит ЭСК
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится