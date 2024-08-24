- Конечно, мне непонятно. Если игрок хватает руками Клаудиньо на нашей части поля, то это желтая карточка. Если игрок специально хватает мяч руками, то это не желтая карточка. Я не буду комментировать. Много мелких решений, которые было сложно понять. Выводы ЭСК — это отдельный вид искусства, которые можно пересматривать бесконечно, при этом ничего не понимая.
Сегодня, 24 августа, состоялась встреча в рамках шестого тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и столичным "Спартаком". Матч, который проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, завершился вничью со счетом 0:0. Команда Сергея Семака с 62-й минуты играла в меньшинстве. Главный арбитр Виталий Мешков удалил защитника сине-бело-голубых Страхиню Эраковича, получившего две желтые карточки за шесть минут.
На данный момент "Зенит" единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отрыв от "Динамо" и "Локомотива" составляет два очка.
Источник: "Матч ТВ"
Семак: выводы ЭСК - это отдельный вид искусства
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о решениях экспертно?судейской комиссия при президенте РФС.
Фото: "Матч ТВ"