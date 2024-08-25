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Игрок "Акрона" Данилин - о пропущенных мячах: коммуникация тяжело даётся, потому что в защите почти все иностранцы

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Полузащитник тольяттинского "Акрона" Кирилл Данилин высказался о некоторых проблемах команды в обороне.
Фото: ФК "Акрон"
"Причина большого числа пропущенных мячей - всё в совокупности: уровень обороны, сыгранность. Коммуникация тоже тяжело даётся, потому что в защите почти все иностранцы. У нас в команде мало кто знает иностранный язык в совершенстве, они русский тоже только подучивают", - сказал Данилин.

В 6-м туре РПЛ тольяттинский "Акрон" крупно проиграл в гостях московскому ЦСКА, пропустив четыре мяча. После шести туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице с четырьмя набранными очками, пропустив при этом 13 мячев и забив семь. "Акрон" был основан в 2018 году, текущий сезон является для клуба дебютным. Тольяттинцы пробились в Российскую Премьер-Лигу, победив в стыковых матчах екатеринбургский "Урал" (3:2 по сумме двух встреч). В 7-м туре РПЛ "Акрон" сыграет на выезде с соседом по нижней части таблицы "Ахматом", в активе грозненцев четыре очка.

Источник: "Чемпионат"

Акрон
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