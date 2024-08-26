"Глебов? Идут переговоры. Как "Спартак" будет конкретен, так и будем рассматривать предложение. Есть ли предложение? Пока конкретики нет", - приводит слова Арутюнянца "РБ Спорт".
24-летний опорный полузащитник Данил Глебов играет за "Ростов" с 2019 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне капитан "Ростова" провел за команду 8 матчей в РПЛ и Кубке России, и отметился одним забитым мячом.
В "Ростове" подтвердили переговоры со "Спартаком" по Глебову
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб ведет переговоры с московским "Спартаком" по полузащитнику Данилу Глебову.
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