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В "Ростове" подтвердили переговоры со "Спартаком" по Глебову

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб ведет переговоры с московским "Спартаком" по полузащитнику Данилу Глебову.
Фото: AFP
"Глебов? Идут переговоры. Как "Спартак" будет конкретен, так и будем рассматривать предложение. Есть ли предложение? Пока конкретики нет", - приводит слова Арутюнянца "РБ Спорт".

24-летний опорный полузащитник Данил Глебов играет за "Ростов" с 2019 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне капитан "Ростова" провел за команду 8 матчей в РПЛ и Кубке России, и отметился одним забитым мячом.

Ростов Данил Глебов Арташес Арутюнянц Спартак Российские трансферы
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