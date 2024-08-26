"По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков "Спартака" в матче против "Зенита", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Московский "Спартак" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл в безголевую ничью с петербургским "Зенитом" (0:0). После 6-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке и имеют в своем активе 11 набранных очков. Команда Сергея Семака занимает второе место и имеет в своем активе 14 очков.
В следующем туре команда Деяна Станковича примет на своем поле казанский "Рубин", а сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Пари НН".
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" в матче с "Зенитом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено поведение болельщиков "Спартака" в матче с "Зенитом".
Фото: РФС