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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" в матче с "Зенитом"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено поведение болельщиков "Спартака" в матче с "Зенитом".
Фото: РФС
"По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков "Спартака" в матче против "Зенита", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Московский "Спартак" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл в безголевую ничью с петербургским "Зенитом" (0:0). После 6-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке и имеют в своем активе 11 набранных очков. Команда Сергея Семака занимает второе место и имеет в своем активе 14 очков.

В следующем туре команда Деяна Станковича примет на своем поле казанский "Рубин", а сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Пари НН".

КДК РФС Спартак Зенит
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