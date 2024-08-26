Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Родина
2 - 2 2 2
РоторЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
1 - 1 1 1
КомоЗавершен

"СЭ": "Рубину" интересен бразильский защитник "Фамаликана" Риччели

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, казанскому "Рубину" интересен центральный защитник португальского "Фамаликана" Риччели.
Сообщается, что "Рубин" уже сделал "Фамаликану" официальное предложение о трансфере бразильца за 2 млн евро.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 3 млн евро. Его действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. За "Фамаликан" Риччели играет с июля 2019 года и за это время принял участие в 152 матчах.

Источник: "СЭ"

Рубин Российские трансферы Фамаликан Риччели
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится