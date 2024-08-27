Сообщается, что вместо пункта о сумме выкупа соглашением предусмотрен штраф, который сторона игрока должна выплатить московскому клубу в случае одностороннего расторжения контракта. Сумма этого штрафа составляет 20 млн евро.
По оценке интернет-портала Transfermarket, которая была сделана 4 июня, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 700 тыс. евро. В сезоне-2024/25 Батраков во всех турнирах принял участие в 8 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
"Локомотив" перезаключил контракт с полузащитником в декабре 2023 года. Срок его действия рассчитан до 30 июня 2027 года
Источник: Metaratings
Metaratings: в контракте Батракова отсутствует пункт о сумме выкупа
По информации СМИ, в контракте полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова отсутствует пункт о сумме выкупа.
Фото: ФК "Локомотив"