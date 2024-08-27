"Мне не нравится российское судейство. Мы были недовольны судейством раньше, а теперь ввели VAR. Поэтому многие судьи перестраховываются, а некоторые не идут, как Карасёв в матче "Динамо" - "Краснодар", когда был очевидный пенальти на Лаксальте. Мне кажется, у Карасёва низкая квалификация. У меня складывается такое впечатление, что судьба чемпионства решается в кабинетах", - заявил Силкин.
"Краснодар" одержал минимальную победу над московским "Динамо" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России. Главным арбитром матча был рефери Сергей Карасев. Во втором тайме матча Сергей Карасев не зафиксировал нарушения правил после падения в штрафной "Краснодара" полузащитника "Динамо" Диего Лаксальта.
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК РФС с целью проверки эпизода. Бывший арбитр Сергей Лапочкин, комментируя эпизод, пришел к выводу, что полузащитник "Краснодара" Александр Черников нарушал правила в штрафной, а Карасев ошибочно не назначил пенальти.
Источник: "Чемпионат"
Силкин: мне не нравится российское судейство. Такое впечатление, что судьба чемпионства решается в кабинетах
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин раскритиковал качество работы арбитров в России.
Фото: РИА Новости