"Не считаю, что Соболев подвел "Спартак". В клубе работают взрослые люди. Они должны быть мудрее молодых футболистов, у которых много адреналина и глупостей в голове. С этим нужно как-то справляться. Наверное, Соболев виноват, был не прав, но надо найти точки соприкосновения.
Например, поговорить, оштрафовать. Зачем губить талантливому футболисту судьбу? Считаю, неправильно то, что делает "Спартак". Никак не оправдываю действий Соболева, просто клуб должен быть мудрее и не разбрасываться хорошими игроками", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев может перейти в петербургский "Зенит" за 10-12 миллионов евро. Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал объявил, что форвард отстранен от тренировок с основной командой - сообщалось, что Соболев изъявил главному тренеру Деяну Станковичу свое желание перейти в петербургский клуб и сказал, что больше не может сосредоточиться на играх за "Спартак".
В прошлом сезоне Александр Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х матчах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Смородская: "Спартак" неправильно поступает в ситуации с Соболевым. Зачем губить судьбу талантливому игроку?
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о нападающем московского "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"