"Чуть-чуть пережал он всю эту историю. Но ничего страшного. У всех бывает. Сорвался", - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, что спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев раскритиковал судейство после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3).
После 6-ти сыгранных туров оренбуржцы занимают 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 5 набранных очков. Сегодня, 28-го августа, команда Давида Деограсии примет на своем поле "Ростов" в 3-м туре группового этапа Кубка России.
Газизов - о словах Андреева про судейство: сорвался и чуть-чуть пережал ситуацию
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о словах спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева про российское судейство.
Фото: ФК "Оренбург"