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Газизов - о словах Андреева про судейство: сорвался и чуть-чуть пережал ситуацию

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о словах спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева про российское судейство.
Фото: ФК "Оренбург"
"Чуть-чуть пережал он всю эту историю. Но ничего страшного. У всех бывает. Сорвался", - цитирует Газизова "СЭ".

Напомним, что спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев раскритиковал судейство после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3).

После 6-ти сыгранных туров оренбуржцы занимают 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 5 набранных очков. Сегодня, 28-го августа, команда Давида Деограсии примет на своем поле "Ростов" в 3-м туре группового этапа Кубка России.

Шамиль Газизов Оренбург Дмитрий Андреев
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