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Мостовой: не сказал бы, что у "Зенита" какой-то провал. В матчах со "Спартаком" и "Химками" плохой игры не было

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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал последние результаты петербургского "Зенита", который потерял лидерство в чемпионате России.
Фото: "Чемпионат"
"Я не сказал бы, что у "Зенита" какой-то провал. Кажется, что есть провал, ведь все привыкли, что "Зенит" может один матч проиграть, а потом пять выиграть. Поэтому последние результаты команды сразу бросаются в глаза. Если взять матчи со "Спартаком" и "Химками", то плохой игры у "Зенита" не было и команда могла выиграть эти матчи", - сказал Мостовой.

По итогам 6-го тура сине-бело-голубые потеряли лидерство в турнирной таблице. В последних двух матчах чемпионата петербуржцы сыграли вничью с подмосковными "Химками" (1:1) и московским "Спартаком" (0:0). Период без побед совпал с травмами двух футболистов основного состава - лучшего ассистента Вендела и лучшего бомбардира команды Максима Глушенкова. Петербургский клуб занимает второе место с 14-ю набранными очками, на первую позицию вышел московский "Локомотив", в активе "железнодорожников" 15 баллов. В следующем туре "Зенит" встретится в гостях с "Пари НН", "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар".

Источник: "Чемпионат"

Александр Мостовой Зенит
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