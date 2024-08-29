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Гладилин: "Спартаку" не хватает Промеса, когда против команды ставят "автобус"

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Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал старт сезона для красно-белых без нидерландского форварда Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"
"Не хватает ли Промеса в матчах, когда противник обороняется всей командой? Сильных игроков всегда не хватает, но у "Спартака" довольно качественный состав. Конечно, Промес - это сильный игрок, но "Спартаку" пора научиться играть без него в таких поединках. Станкович пришел совсем недавно, но скоро он наладит игру в атаке даже в матчах, когда против команды ставят автобус", - заявил Гладилин.

Главным тренером московского "Спартака" со старта сезона является экс-футболист "Интера" Деян Станкович. Под его руководством красно-белые набрали 11 очков в первых 6-ти турах чемпионата России. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Экс-форвард сборной Нидерландов Квинси Промес покинул "Спартак" в летнее трансферное окно по истечении срока действия контракта.

В весенней части прошлого сезона Промес не принимал участия в матчах "Спартака". Футболист не смог воссоединиться с командой после зимнего перерыва из за ареста в аэропорту Дубая. Сейчас Промес находится в ОАЭ, а Нидерланды отправили запрос на его экстрадицию. На родине в адрес Промеса выдвинуты обвинения в контрабанде наркотиков.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Квинси Промес Валерий Гладилин
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