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В "Атланте" оценили возможность подписать Антона Миранчука

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Менеджер американской "Атланты Юнайтед" по связям с командой Джастин Вельдхейс ответил на вопрос о возможном подписании российского полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
"Наше трансферное окно уже закрылось", - сказал Вельдхейс.

Напомним, брат Антона Алексей Миранчук перешёл из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту Юнайтед" в это летнее трансферное окно, контракт с игроком подписали до коцна 2027 года. Дебют 28-летнего российского полузащитника за американский клуб состоялся 25 августа в матче MLS против "Лос-Анджелес Гэлакси" (0:2).

Алексей Миранчук в настоящее время пребывает в статусе свободного агента. Ранее он всю карьеру провел в московском "Локомотиве", в конце прошлого сезона игрок не стал продлевать контракт с клубом.

Источник: Sport24

Антон Миранчук Атланта Юнайтед
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