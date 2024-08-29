"Наше трансферное окно уже закрылось", - сказал Вельдхейс.
Напомним, брат Антона Алексей Миранчук перешёл из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту Юнайтед" в это летнее трансферное окно, контракт с игроком подписали до коцна 2027 года. Дебют 28-летнего российского полузащитника за американский клуб состоялся 25 августа в матче MLS против "Лос-Анджелес Гэлакси" (0:2).
Алексей Миранчук в настоящее время пребывает в статусе свободного агента. Ранее он всю карьеру провел в московском "Локомотиве", в конце прошлого сезона игрок не стал продлевать контракт с клубом.
Источник: Sport24
В "Атланте" оценили возможность подписать Антона Миранчука
Менеджер американской "Атланты Юнайтед" по связям с командой Джастин Вельдхейс ответил на вопрос о возможном подписании российского полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"