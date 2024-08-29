Ранее клуб с берегов Невы на своих страницах официально сообщил о заключении долгосрочного контракта с 23-летним игроком. По данным СМИ, этот трансфер обошелся "Зениту" в 12 миллионов евро.
- Я знал, что "Зенит" – это гранд российского футбола, большая команда. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой, - приводит слова аргентинского форварда "СЭ".
На данный момент "Зенит" занимает вторую строчку в таблице РПЛ, набрав в шести турах 14 очков. На первом месте идет "Локомотив", у которого на один балл больше. В следующем туре "Зенит" на выезде встретится с "Пари НН", игра пройдёт 31 августа и начнётся в 17:30 по московскому времени.
Лусиано Гонду: "Зенит" - гранд российского футбола, мои ожидания подтвердились
Аргентинский нападающий Лусиано Гонду дал свой комментарий после подписания контракта с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"