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Лусиано Гонду: "Зенит" - гранд российского футбола, мои ожидания подтвердились

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Аргентинский нападающий Лусиано Гонду дал свой комментарий после подписания контракта с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее клуб с берегов Невы на своих страницах официально сообщил о заключении долгосрочного контракта с 23-летним игроком. По данным СМИ, этот трансфер обошелся "Зениту" в 12 миллионов евро.

- Я знал, что "Зенит" – это гранд российского футбола, большая команда. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой, - приводит слова аргентинского форварда "СЭ".

На данный момент "Зенит" занимает вторую строчку в таблице РПЛ, набрав в шести турах 14 очков. На первом месте идет "Локомотив", у которого на один балл больше. В следующем туре "Зенит" на выезде встретится с "Пари НН", игра пройдёт 31 августа и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Лусиано Гонду Зенит
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