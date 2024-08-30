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Степашин: Сёмин и Гершкович сказали мне: "а "Динамо"-то готово конкурировать с "Газпромом"

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Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин рассказал о мнении Юрия Семина и Михаила Гершкович на счет способности бело-голубых конкурировать с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
"Мы сидели на матче вместе с моими друзьями, Юрием Павловичем Семиным и Михаилом Даниловичем Гершковичем, и оба этих замечательных специалиста сказали: а "Динамо"-то готово конкурировать с "Газпромом", - поделился Степашин.

Напомним, в прошлом сезоне московское "Динамо" упустило шанс стать чемпионами России впервые за почти полвека. Перед последним 30-м туром бело-голубые шли на первом месте, опережая "Зенит" на два очка. Для золотых медалей нужна была ничья с "Краснодаром", но динамовцы не смогли дать нужный результат, проиграв со счетом 0:1. Сине-бело-голубые в итоге в шестой раз подряд взяли чемпионский титул, "быки" получили серебряные медали, "Динамо" досталась бронза.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский клуб идет на четвертом месте, набрав 12 очков по итогам шести туров. Петербургский "Зенит" располагается на втором месте, имея в активе 14 баллов, лидирующую позицию занимает "Локомотив" с 15-ю набранными очками.

Источник: "Комсомольская правда"

Динамо Сергей Степашин Юрий Семин Михаил Гершкович
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