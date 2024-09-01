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Источник: некоторые российские игроки "Зенита" отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке

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Несколько российских игроков "Зенита" отказались сидеть рядом с Александром Соболевым в раздевалке. Нападающий недавно перешел в стан сине-бело-голубых из "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом рассказали сразу два источника, третий источник, знакомый со ситуацией, подтвердил, что вопрос о местах в раздевалке был, он носил скорее шутливый характер. Серьёзного конфликта сейчас нет. В сообщении не уточняется, кто именно из россиян "Зенита" не захотел сидеть рядом с Соболевым.

Напомним, нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московского "Спартака", где футболиста отстранили от первой команды после первого тура. На протяжении всего летнее трансферного окна в прессе появлялись новости, связанные с трансфером 27-летнего форварда, 30 августа пресс-служба "Зенита" официально объявило о переходе. Соболев будет играть в новой команде под 7-м номером.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Александр Соболев
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