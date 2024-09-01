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Ташуев - о возможном назначении в "Ахмат": пока звонков не было. Если работать, то я уже давно в боевой готовности

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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал новость о своем возможном назначении на пост главного тренера "Ахмата".
Фото: РИА Новости
"Пока звонков не было. Если работать, то я уже давно в боевой готовности. Она не пропадала. Были различные варианты. Хватает шорт-листов. Но чтобы дошло до контракта, путь большой. Что касается "Ахмата", во-первых, не надо забывать, что для меня это родной город и клуб. Во-вторых, я дал хороший результат в "Ахмате". Дальше немного не заладилось, но расстались в хороших отношениях", - сказал Ташуев.

Руководство грозненского клуба 1 сентября объявило об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера, контракт расторгли по обоюдному согласию. По информации СМИ, в числе кандидатов на должность главного тренера Андрей Талалаев и Сергей Ташуев. Последний работал ассистентом в "Ахмате" в 2005-06 годах, в сезоне-2022/23 Ташуев возглавлял грозненскую команду. Последнее место работы был воронежский "Факел", до этого 65-летний специалист работал в "Чайке", "Кубани", "Анжи" и "Краснодаре".

Ушедший из "Ахмата" российский тренер Магомед Адиев может возглавить казахстанский клуб "Актобе". В прессе сообщили, что тренер вылетит в Казахстан для того, чтобы провести несколько рабочих встреч.

После семи сыгранных матчей "Ахмат" занимает предпоследнее 15-е место с 5-ю набранными очками.

Источник: "Спорт Экспресс"

Ахмат Сергей Ташуев
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