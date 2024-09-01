"(Это выдумки) жалких ничтожных людишек, про которых лауреат Нобелевской премии по литературе Бродский писал, что с такими "в чистом поле срать не сяду", - заявил Медведев.
30 августа петербургский клуб официально объявил о переходе нападающего Александра Соболева из московского "Спартака". Сегодня, 1 сентября, появилась новость со ссылкой на источники о том, что некоторые российские футболисты не хотят сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Один из трех источников, знакомых с ситуацией, заявил, что конфликта нет, а вопрос по поводу рассадки в раздевалке скорее был в шутливой форме.
Источник: "РБ Спорт"
Медведев - о журналистах, которые написали о проблеме Соболева в раздевалке: выдумки жалких ничтожных людишек
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о том, что российские игроки не хотят сидеть рядом с Александром Соболевым в раздевалке.
Фото: РИА Новости