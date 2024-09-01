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Смородская: игроки "Зенита" лезут не на свою поляну, Соболев им не угодил. Я осуждаю такое поведение

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала новости о том, что российские игроки "Зенита" не хотят сидеть рядом с Александром Соболевым в раздевалке.
Фото: РИА Новости
"Я, конечно, не знаю, с кем сидеть Соболеву рядом и кто поименно отказался, но это вообще безобразие и невозможная глупость. Что они лезут-то не на свою поляну? Соболев им не угодил, плохой товарищ. Безобразие. Я осуждаю такое поведение", - сказала Смородская.

Петербургский клуб официально объявил о переходе Александра Соболева 30 августа, с 27-летним форвардом заключили контракт на три года с возможностью продления на один сезон. 1 сентября в СМИ появилась информация о том, что несколько российских футболистов "Зенита" отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке, однако, один из трех источников, знакомый со ситуацией, заявил, что конфликта нет, а вопрос рассадки в раздевалке возник скорее в шутливой форме.

Перед переездом в Санкт-Петербург руководство "Спартака" отстранило нападающего от тренировок с первой команды, в текущем сезоне Соболев успел сыграть 67 минут в матче первого тура РПЛ против "Оренбурга".

Источник: "РБ Спорт"

Ольга Смородская Александр Соболев Зенит
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