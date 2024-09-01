- Можно сказать, что команда бьется за Станковича? Конечно, бьется, и это видно. Пока нет игры, которую хотят видеть болельщики, но они к этому идут, - передаёт слова Шикунова Metaratings.
Напомним, вчера, 31 августа, "Спартак" при своих болельщиках обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0, автором единственного мяча стал полузащитник Барко, пополнивший ряды команды в летнее межсезонье.
В активе красно-белых в настоящее время 14 очков, коллектив Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. Следующим соперником "Спартака" станет махачкалинское "Динамо", встреча пройдёт 15 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Александр Шикунов: видно, что "Спартак" бьется за тренера, но пока нет игры, которую хотят видеть болельщики
Александр Шикунов, известный функционер, дал комментарий относительно игры столичного "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"