Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 2 2 2
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат
Ростов
20:00
ФакелНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
Сочи
19:00
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
ТоттенхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Алавес
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас1 тайм
Севилья
20:00
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:15
Реал СосьедадНе начат
Реал Мадрид
22:30
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
19:30
МонцаНе начат
Дженоа
19:30
ВеронаНе начат
Удинезе
21:45
КомоНе начат
Ювентус
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург2 тайм
Бавария
18:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
1 - 1 1 1
Ланс2 тайм
Гавр
18:00
ОсерНе начат
Реймс
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Анже
18:00
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Александр Шикунов: видно, что "Спартак" бьется за тренера, но пока нет игры, которую хотят видеть болельщики

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Александр Шикунов, известный функционер, дал комментарий относительно игры столичного "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Можно сказать, что команда бьется за Станковича? Конечно, бьется, и это видно. Пока нет игры, которую хотят видеть болельщики, но они к этому идут, - передаёт слова Шикунова Metaratings.

Напомним, вчера, 31 августа, "Спартак" при своих болельщиках обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0, автором единственного мяча стал полузащитник Барко, пополнивший ряды команды в летнее межсезонье.

В активе красно-белых в настоящее время 14 очков, коллектив Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. Следующим соперником "Спартака" станет махачкалинское "Динамо", встреча пройдёт 15 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Александр Шикунов Спартак Деян Станкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится