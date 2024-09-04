"В последних двух матчах "Динамо" потеряло очки. Можно вспомнить слова Лички: "Вы видели "Динамо" в первом тайме в матче с "Оренбургом"?" Его цитирую, поскольку футболисты не идут в борьбу. Очки так не придут, надо выгрызать зубами, как в прошлом сезоне", - цитирует Терехина "Чемпионат".
В 7-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло вничью на выезде с "Оренбургом" (2:2), пропустив второй мяч в компенсированное время. После 7-ми сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле грозненский "Ахмат", который на данный момент занимает предпоследнее место и имеет 5 набранных очков.
Терехин: игроки "Динамо" не идут в борьбу. Очки так не придут, надо выгрызать зубами, как в прошлом сезоне
Экс-игрок московского "Динамо" Олег Терехин высказался об игре бело-голубых в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"