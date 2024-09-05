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Товарищеские матчи. Сборные

Вьетнам
0 - 3 0 3
РоссияЗавершен

Пономарев - о матче Вьетнам - Россия: какая-то мышиная возня, а не футбол

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил товарищеский матч между сборными России и Вьетнама (3:0).
Фото: РФС
"Какие впечатления? Никаких! Какая-то мышиная возня, а не футбол. Я думал, что будет интересный матч, а получилось наоборот. Лучше бы дома в Москве сыграли против условного "Чертаново", чем вот так. Люди пришли бы на трибуны и было бы хоть какое-то подобие футбольного праздника", - сказал Пономарев.

Сегодня, 5 сентября, сборная России одержала победу в товарищеской игре над сборной Вьетнама со счетом 3:0. Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев отличился забитым мячом и голевой передачей, еще один гол забил Далер Кузяев, также в матче был зафиксирован автогол из-за грубой ошибки вьетнамского голкипера.

Следующую товарищескую встречу команда Валерия Карпина проведет со сборной Таиланда, игра состоится 7 сентября. Отметим, сборная России одержала победы в последних четырех встречах, при этом не пропустив ни одного гола. Общая разница забитых и пропущенных - 19:0.

Источник: "РБ Спорт"

Сборная России
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