"Мы должны думать, что будет через несколько лет — может, УЕФА и ФИФА вернут нас обратно. А нынешние футболисты сборной России — посредственные игроки для национальной команды. Карпин должен был возглавить молодежную сборную России, чтобы растить игроков и готовить их к возвращению на международную арену", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Валерий Карпин возглавил сборную России 26 июля 2021 года. В июне 2024 года Российский футбольный союз сообщил о продлении срока контракта с 55-летним специалистом до июля 2028 года.
С февраля 2022 года сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных соревнованиях. В связи с этим российской команде в паузы на международные матчи приходится проводить товарищеские игры со сборными, которые в это время не задействованы в турнирах. Так, в сентябре сборная России сыграла с командой Вьетнама и встретится с командой Таиланда.
Кавазашвили: нынешние футболисты сборной России — посредственные игроки
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о текущем состоянии, в котором находится сборная России в современных условиях.
Фото: РФС