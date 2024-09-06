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Отец Тюкавина: Костя отказом ответил на предложение "Зенита"

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Александр Тюкавин, отец форварда московского "Динамо", рассказал о предложении, которое петербургский "Зенит" сделал его сыну.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Косте делал предложение "Зенит", но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: "Нет". И я уважаю его выбор. Тогда я ему сказал: "Хорошо, мы идём в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем", - цитирует Александра Тюкавина Metaratings.

Ранее Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, утверждал, что петербургский "Зенит" предлагал за его клиента 20 млн евро.

По оценке, которая была сделана 4 июня интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 16 млн евро. По этому показателю россиянин занимает четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, уступая только игрокам "Зенита" Венделу (стоимость - 20 млн евро) и Клаудиньо (18 млн евро), а также капитану "Краснодара" Эдуарду Сперцяну (18 млн евро).

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 8 матчах, в которых поразил ворота соперников 1 раз и дважды отметился результативными передачами.

Константин Тюкавин Зенит
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