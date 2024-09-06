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"Хатайспор" может приобрести полузащитника "Ростова" Уткина

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Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает источник, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Хатайспор". Сегодня футболист уедет для прохождения медицинского обследования. Отмечается, что турецкий клуб арендует полузащитника с правом выкупа.

"Хатайспор" в этом сезоне в четырех турах набрал одно очко и идет на 18-м месте в местной Суперлиге.

Уткин в нынешнем сезоне провел за "Ростов" пять матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с донским клубом действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Источник: "РБ-Спорт"

Хатайспор Даниил Уткин Ростов Российские трансферы
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