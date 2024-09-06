Как сообщает источник, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Хатайспор". Сегодня футболист уедет для прохождения медицинского обследования. Отмечается, что турецкий клуб арендует полузащитника с правом выкупа.
"Хатайспор" в этом сезоне в четырех турах набрал одно очко и идет на 18-м месте в местной Суперлиге.
Уткин в нынешнем сезоне провел за "Ростов" пять матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с донским клубом действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
Источник: "РБ-Спорт"
"Хатайспор" может приобрести полузащитника "Ростова" Уткина
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Ростов"